Официальный дилер спецтехники
концернов XCMG и SHACMAN
+7 (383) 227-95-91
Новосибирск

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

«Комтранс»

Июньское поступление спецтехники.

перейти в каталог

ЭКСКАВАТОР XCMG XE335C

Экскаватор XCMG XE335C

Техника №1 в РФ по соотношению цены и качества.

перейти к технике

«Комтранс»

Продажа спецтехники и грузовиков в Новосибирске.

перейти в каталог

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

перейти в каталог

«Комтранс» — надёжный поставщик спецтехники

Таким образом реализация намеченных плановых заданий позволяет оценить значение позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании соответствующий условий активизации. Таким образом реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании форм развития. Разнообразный и богатый

Поставщик

Более 200 единиц техники в наличии

Постоянно поддерживается большой ассортимент спецтехники на стоянках

11 лет успешной работы

Компания основана в 2009 году и имеет большой опыт работы в сфере продажи спецтехники

Официальные дилеры известных марок

На протяжении многих лет успешно реализуем спецтехнику XCMG и Shacman

Работа без посредников

Работа с заводами напрямую позволяет реализовать технику по самым выгодным ценам на рынке

Собственные сервисные центры

Открыто 3 специализированных сервисных центра, действуют выездные сервисные бригады по всей стране

Работаем с заводами напрямую

Самостоятельно осуществляем всю логистику по Китаю и России, обеспечиваем прохождение таможни

Наши филиалы

Филиалы

Забайкальск

  • Пн-Сб с 9:00-20:00
  • 075@komtrans24.ru
  • ул. Комсомольская, 50а, офис 13
8 924 2717475

Владивосток

+7 (4232) 01-95-07

Чита

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 75@komtrans24.ru
  • пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 50А, офис 13А
+7 (3022) 71-12-52

Красноярск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 24@komtrans24.ru
  • с. Дрокино, Байкал 802 автодорога
+7 (391) 214-82-88

Новосибирск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 54@komtrans24.ru
  • ул. Станционная, д. 104
+7 (383) 227-95-91

Кемерово

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 42@komtrans24.ru
  • п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3
+7 (3842) 67-61-38

Иркутск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 138@komtrans24.ru
  • ул. Объездная дорога, 1Г
+7 (3952) 43-05-56

Улан-Удэ

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 03-1@komtrans24.ru
  • пр-т Автомобилистов, д. 3А, оф.205
+7 (3012) 56-03-32

Москва

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 77@komtrans24.ru
  • Автозаводская улица, 23А, к2, 9 этаж, офис 910
+7 (499) 392-10-67

Новокузнецк

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 142@komtrans24.ru
  • пр-кт Ермакова, 9А, оф. 280
+7 (3843) 60-16-56

Екатеринбург

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 96@komtrans24.ru
  • Бокситовый проезд, 1А
+7 (343) 382-59-35

Челябинск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 74@komtrans24.ru
  • пр. Комсомольский, 82А, оф. 106
+7 (351) 751-22-89

Сургут

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 86@komtrans24.ru
  • Югорский тракт, 7/2, АвтоМолл (4 этаж)
+7 (3462) 38-07-35

Спецтехника в наличии на складе

Спецтехника
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN
Объем ковша, м3 1.80
Высота разгрузки при 45°, мм 2930.00
Грузоподъёмность, т 3.00
Масса, т 10.80
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Автогрейдер XCMG GR215A
Автогрейдер XCMG GR215A
Максимальная глубина копания, мм 500.00
Максимальная тяговая сила, кН 87.00
Размеры отвала, мм 4270x610
Масса, т 17.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Объем ковша, м3 3.00
Высота разгрузки при 45°, мм 3100.00
Грузоподъёмность, т 5.00
Масса, т 16.50
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Автокран XCMG QY50KS
Автокран XCMG QY50KS
Длина основной стрелы, м 10.75
Длина стрелы с гуськом, м 57.70
Грузоподъёмность, т 50.00
Масса, т 41.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G
Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G
Объем ковша, м3 1.80
Высота разгрузки при 45°, мм 2800.00
Грузоподъёмность, т 3.00
Масса, т 10.50
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G
Объем ковша, м3 2.50
Высота разгрузки при 45°, мм 3090.00
Грузоподъёмность, т 5.00
Масса, т 17.50
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Экскаватор-погрузчик XCMG WZ30-25
Экскаватор-погрузчик XCMG WZ30-25
Объем фронт. ковша, м3 1.0
Объем экскават. ковша, м3 0.3
Масса, т 9.50
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Автогрейдер XCMG GR165
Автогрейдер XCMG GR165
Максимальная глубина копания, мм 500.00
Максимальная тяговая сила, кН 77.00
Размеры отвала, мм 3660x610
Масса, т 15.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Экскаватор XCMG XE335C
Экскаватор XCMG XE335C
Объем ковша, м3 1.4
Тяговое усилие, kN 261.00
Масса, т 33.80
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Автокран XCMG XCT25L5
Автокран XCMG XCT25L5
Бренд XCMG
Грузоподъёмность, т 25.00
Масса, т 33.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Каток XCMG XS163
Каток XCMG XS163
Диаметр вальца, мм 1523.00
Частота колебаний вальца, Гц 28/35
Ширина вальца, мм 2130.00
Масса, т 16.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Асфальтоукладчик XCMG RP603
Асфальтоукладчик XCMG RP603
Максимальная ширина укладки, м 6
Основная ширина, м 2.5
Производительность, т/ч 400
Скорость мощения, м/мин 0～80
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Каток XCMG XS143
Каток XCMG XS143
Диаметр вальца, мм 1523.00
Частота колебаний вальца, Гц 28/35
Ширина вальца, мм 2130.00
Масса, т 14.00
Рассчитать В лизинг
УЗНАТЬ ЦЕНУ

Каталог техники

Каталог техники
Фронтальные погрузчики
ПодробнееФронтальные погрузчики
77
Самосвалы
ПодробнееСамосвалы
30
Седельные тягачи
ПодробнееСедельные тягачи
15
Мини-погрузчики
ПодробнееМини-погрузчики
4
Автобетоносмесители
ПодробнееАвтобетоносмесители
10
Автогрейдеры
ПодробнееАвтогрейдеры
28
Башенные краны
ПодробнееБашенные краны
14
Автокраны
ПодробнееАвтокраны
105
Экскаваторы
ПодробнееЭкскаваторы
55
Катки
ПодробнееКатки
104
Асфальтоукладчики
ПодробнееАсфальтоукладчики
26
Гусеничные краны
ПодробнееГусеничные краны
37
Дополнительное оборудование
ПодробнееДополнительное оборудование
31
Дорожные фрезы
ПодробнееДорожные фрезы
18
Карьерные самосвалы
ПодробнееКарьерные самосвалы
9
Экскаваторы-погрузчики
ПодробнееЭкскаваторы-погрузчики
12
Ресайклеры
ПодробнееРесайклеры
9
Буровые установки
ПодробнееБуровые установки
38
Телескопические погрузчики
ПодробнееТелескопические погрузчики
6
Асфальтобетонные заводы
ПодробнееАсфальтобетонные заводы
21
Грунтосмесительные установки
ПодробнееГрунтосмесительные установки
3

Показать еще

Оформим лизинг за 2 дня

Первоначальный взнос от 10%

Первоначальный
взнос от 10%

Срок лизинга от 1 до 5 лет

Срок лизинга
от 1 до 5 лет

Удорожание от 5%

Удорожание
от 5%

Досрочное погашение

Досрочное
погашение

Финансирование стартапов

Финансирование
стартапов

«Комтранс» — официальный дилер спецтехники концернов XCMG и SHACMAN в Красноярске

Оплата после поставки

Мы гарантируем качество поставляемой техники. Если вас не устроит качество техники, которую мы поставили — вы можете отказаться от неё не оплачивая.

Удобные формы оплаты

Нужна техника, но не хватает денег на покупку? Мы предлагаем удобные варианты рассчёта: лизинг, кредит. Также у нас действует программа «трейд-ин» — мы можем принять в оплату б/у технику.

Полезная информация

Классификация самосвалов, применяемых в карьерах
10.06.2019
Область применения легких грейдеров
27.05.2019
Сравнение автокранов XCMG и SANY
20.05.2019
Спецтехника из Китая — чудо или обман?
12.11.2018
Сравнение Shacman и КамАЗ
11.09.2018
Статьи
18.07.2018